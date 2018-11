später lesen Polizei Fußgängerin verletzt sich bei Sturz auf Fußgängerüberweg in Trier FOTO: dpa / Carsten Rehder FOTO: dpa / Carsten Rehder Teilen

Eine 56-jährige Frau ist am Donnerstagabend an einem Fußgängerüberweg in Trier-Nord gestürzt. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls, in den ein ebenfalls gesuchter Radfahrer verwickelt war. red