Polizei : Fußgängerin von PKW erfasst

Foto: TV/Klaus Kimmling

Hillesheim (red) Eine 54 Jahre alte Fußgängerin wollte am Mittwoch gegen 17.30 Uhr die Königsberger Straße in Hillesheim überqueren und wurde dabei vermutlich von einem herannahenden Autofahrer übersehen. Der 50-Jährige war gerade aus der Prümer Straße eingebogen und wollte in Richtung Oberbettingen fahren, als er die Frau erfasste.

