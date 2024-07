Feuer in Papiermühle Garage steht an der Mosel in Flammen - Ein Mensch verletzt (Fotos)

Neumagen-Dhron/Papiermühle · Feuer an der Mosel: In Papiermühle hat am Montag eine Garage in Flammen gestanden. Dabei wurde nach bisherigen Angaben ein Mensch verletzt.

22.07.2024 , 19:06 Uhr

25 Bilder Garagenbrand in Papiermühle 25 Bilder Foto: TV/Steil TV

Von Steil TV