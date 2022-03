Feuerwehr : Garagenbrand in Trier-Kernscheid - Feuerwehr kann Schlimmeres verhindern (Fotos)

Foto: TV/Agentur Siko 11 Bilder Garagenbrand in Trier-Kernscheid am 5. März 2022

Trier-Kernscheid Am Samstagvormittag kam es in Trier-Kernscheid zu einem großen Garagenbrand, bei dem eine Person verletzt wurde. Was passiert ist.