Blaulicht : Gartenhaus brennt am Neujahrsmorgen in Ayl komplett nieder

Gartenhaus brennt am Neujahrsmorgen in Ayl komplett nieder

Ayl Ein Gartenhaus ist in Ayl in der Silvesternacht niedergebrannt. Auch die 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das Niederbrennen nicht verhindern. Ob Feuerwerkskörper der Grund für den Brand waren, ist noch unklar.

Ein Gartenhaus ist am 1. Januar gegen 4.30 Uhr in Ayl Flammen zum Opfer gefallen. Im Gebäude lagerten kleinere Gegenstände und Sägespäne. Die Hütte brannte vollständig nieder. Die Brandursache ist noch unklar. Ein Brandausbruch durch Feuerwerkskörper kann nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei in Saarburg hat die Ermittlungen aufgenommen.