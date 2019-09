Feuerwehr : Gartenhaus brennt in Kell am See aus

Foto: Florian Blaes

Kell am See Ein Gartenhaus ist am Sonntagmittag in Kell am See ausgebrannt.

Nach einer Geburtstagsfeier von Jugendlichen am Samstagabend wurde nach TV-Informationen laut Augenzeugen offenbar ein Grillfeuer im Garten nicht ausgemacht. Die heiße Glut entfachte sich dann offenbar erneut und das Feuer soll dann am Sonntagmittag auf ein Gartenhaus übergegriffen haben. Die Grillstelle soll sich laut dem Augenzeugen vor dem Gartenhaus befunden haben. Die Hausbesitzer waren nicht zu Hause. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen aber den Hergang noch nicht bestätigt.

Die Feuerwehren aus Kell am See und Schillingen konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde niemand.

Das Gartenhaus brannte vollständig ab und musste von den Einsatzkräften eingerissen werden. Weitere Gebäude auf dem Grundstück waren nicht betroffen. Die Schadenshöhe ist noch unklar.

Die Bundesstraße 407 musste für die Löscharbeiten voll gesperrt werden.

Foto: Wilfried Hoffmann