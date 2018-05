später lesen Feuerwereinsatz Brandstiftung: Gartenhaus in Trierer Kindergarten abgebrannt FOTO: Agentur Siko / Volksfreund FOTO: Agentur Siko / Volksfreund Teilen

Am Samstagnachmitag ist es zwischen 12:00 Und 13:30 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz in der Nordallee in Trier gekommen. Ein als Geräteschuppen genutztes Gartenhäuschen im Außenbereich des Kindergartens auf dem Gelände des Brüderkrankenhauses war in Flammen aufgegangen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Agentur Siko/shk