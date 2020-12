Feuerwehreinsatz : Gartenhaus und Wohnwagen in Trierer Kleingartenanlage abgebrannt - Polizei geht von Brandstiftung aus

Gartenhaus und Wohnwagen in Trierer Kleingartenanlage abgebrannt - Polizei geht von Brandstiftung aus

Ein Gartenhaus und ein Wohnwagen in einer Kleingartenanlage zwischen Trier-Zewen und Trier-Euren sind in Flammen aufgegangen. Bisherige Ermittlungen gehen von Brandstiftung aus. Foto: Steil-TV Foto: Steil-TV

Trier Zu einem größeren Löscheinsatz wegen eines brennenden Gartenhauses ist es bereits in der Nacht auf Freitag in einer Kleingartenanlage bei Trier-Zewen gekommen. Laut Polizei könnte es sich um Brandstiftung handeln.

Die Berufsfeuerwehr Trier ist in der Nacht auf Freitag, 11. Dezember, zu einem Brand in eine Kleingartenanlage zwischen den Stadtteilen Euren und Zewen gerufen worden. Nach Polizeiangaben haben dort ein Gartenhaus und ein Wohnwagen in Flammen gestanden. Nur durch ein schnelles Eingreifen der Einsatzkräfte sei ein Übergreifen des Feuers auf benachbarte Grundstücke verhindert worden. Die Nachlöscharbeiten hätten sich über mehrere Stunden hingezogen. Verletzt wurde bei dem Brand laut Polizei niemand. Zur Ursache hat die Kriminalpolizei Ermittlungen aufgenommen. Karl-Peter Jochem, Sprecher des Polizeipräsidiums Trier, bestätigte, dass die bisherigen Ermittlungsergebnisse auf Brandstiftung hindeuteten.