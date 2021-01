Feuer : Gastank in brennt einen ganz Tag lang - Oberzerfer Gartenlaube in Flammen (Video/Fotos)

Foto: Wilfried Hoffmann

Update Oberzerf Der Gastank in einer Gartenlaube in Oberzerf steht auch am späten Dienstagnachmittag noch in Flammen. Das Feuer war dort bereits am Montagabend ausgebrochen. Was dort passiert ist und warum es immernoch brennt:

Sirenengeheul in Oberzerf. Aus bisher nicht geklärter Ursache kam es am Montagabend gegen 18.25 Uhr zum Brand einer Gartenlaube und einem 2500 Liter fassenden Gastank in der Straße Im Stichelchen. 23 Stunden später (letzter Stand), am späten Dienstagnachmittag, brannte dieser noch immer, so der Wehrleiter der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell, Torsten Marx. Warum der Flüssigtank der Gasheizung des angrenzenden Hauses undicht wurde und warum es zum Brand kam, ist noch unklar. Laut Angaben des Besitzers war der Tank wohl maximal gefüllt.

„Das Problem bei solchen Fällen ist, sobald die Flamme erloschen ist, entweicht Gas nach oben und es besteht Explosionsgefahr in der näheren Umgebung“, erklärt Marx im Gespräch mit volksfreund.de. Aus diesem Grund blieb der Feuerwehr nichts anderes übrig, als das Gas kontrolliert herausströmen zu lassen und den Tank von mehreren Seiten mit Wasser zu kühlen - ein langwieriger Prozess. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Marx bestätigte allerdings, dass zu Beginn des Einsatzes mindestens fünf Menschen aus der direkten Nachbarschaft evakuiert wurden, bis die genaue Gefahrenlage besser eingeschätzt werden konnte.

Ein Experte zu dem betroffenen Gastankmodell aus Nordrhein-Westfalen erreichte im Laufe des Tages die Einsatzstelle. Auf seinen Rat hin versuchte die Feuerwehr, ein Ventil am Tank abzudrehen und den Gasausstoß zu stoppen. Da dies allerdings fehlschlug, blieben die Einsatzkräfte dabei, den Tank ausbrennen zu lassen.

Anfangs hatte die Feuerwehr auch mit einer schwierigen Wasserversorgung auf Grund der Ortslage zu kämpfen. Deshalb baute sie eine Löschwasserversorgung aus einem nahe gelegen Bach zur Einsatzstelle auf.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Die Gartenlaube sei komplett ausgebrannt. Ersten Einschätzungen der Feuerwehr zufolge blieb das angrenzende Wohnhaus jedoch weitestgehend unversehrt.

