Feuer : Gas strömt noch immer brennend aus Tank heraus in Oberzerfer Gartenlaube (Video/Fotos)

Foto: Wilfried Hoffmann 17 Bilder Brennendes Gas strömt weiterhin aus einem Tank in Oberzerf

Update Oberzerf Der Gastank in einer Gartenlaube in Oberzerf steht auch am Dienstagmittag noch in Flammen. Das Feuer war dort bereits am Montagabend ausgebrochen. Hier sind neue Einzelheiten zum Brand.

Von Wilfried Hoffmann und TV REDAKTION

Am Montagabend kam es aufgrund eines brennenden großen überdachten Gastanks neben einer Gartenlaube in Oberzerf zu einem Feuerwehreinsatz. Gegen 18.25 Uhr fing die Laube in der Straße Im Stichelchen in Zerf Feuer und brannte komplett. Das teilt die Polizei mit.

Die Feuerwehr befindet sich auch am Dienstagmittag noch in Oberzerf im Einsatz. Rund 20 Einsatzkräfte sind damit beschäftigt des Gastank weiterhin zu kühlen. Wie lange der Einsatz noch andauert, kann die Feuerwehr nicht sagen. Ein Experte aus NRW sei auf der Anfahrt zur Einsatzstelle.

Aktuell (Stand 12 Uhr) strömt das Gas weiterhin brennend aus dem Tank heraus.

Als die Feuerwehr gegen 19.30 Uhr eintraf, fanden die Einsatzkräfte die brennende Gartenlaube und einen brennenden Flüssiggastank einer Gasheizung vor. Warum der 2500 Liter Tank undicht wurde und warum es zum Brand kam, ist noch unklar. Laut Angaben des Besitzers war der Tank wohl maximal gefüllt.

Die Feuerwehr musste das Gas kontrolliert herausströmen lassen, dadurch zog sich der Einsatz bis in die Morgenstunden hin. Während das Gas weiter brannte, wurde der Tank von mehreren Seiten gekühlt.

Foto: Wilfried Hoffmann 28 Bilder In Oberzerf brennt stundenlang ein Gastank

Laut Polizei wurde niemand verletzt und es mussten keine Personen evakuiert werden.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Während der Löscharbeiten in der Nacht war die Saarburger Straße für den Durchgangsverkehr gesperrt.

Anfangs hatte die Feuerwehr mit einer schwierigen Wasserversorgung aufgrund der Ortslage zu kämpfen und musste eine Löschwasserversorgung aus einem nahe gelegen Bach zur Einsatzstelle aufbauen.

Foto: TV/Wilfried Hoffmann