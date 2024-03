Feueralarm Gartenschuppen brennt am Freitagmorgen in Trier-Euren

Trier · Die Feuerwehr ist am Freitagmorgen nach Trier-Euren ausgerückt. Dort stand ein Gartenschuppen in Flammen. Was dazu bekannt ist.

08.03.2024 , 07:35 Uhr

Foto: dpa/Marijan Murat