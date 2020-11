Daun Der Fahrer flüchtete nach der Tat.

Der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs hat nach Mitteilung der Polizei in Daun in der Prümer Straße in Höhe der Baustelle der Mehrfamilienhäuser einen Grundstückszaun beschädigt. Der Unfall sei, so die Polizei, am Montag, 2. November, zwischen 16 und 17 Uhr passiert. Der Verursacher flüchtete.