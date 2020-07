Zeugen gesucht : Unbekannter beschädigt Gartenzaun

Foto: TV/Klaus Kimmling

Hermeskeil An einem Gartenzaun in Hermeskeil hat sich am Sonntag ein Unbekannter vergriffen. Die Polizei sucht Zeugen.

Laut Polizeibericht kam es am Sonntag zwischen 13.40 Uhr und 20.30 Uhr in der Koblenzer Straße 47 in Hermeskeil zu der Sachbeschädigung. Dabei hat ein Unbekannter fünf Pfosten eines Gartenzauns, der direkt am Gehweg der Koblenzer Straße verläuft, mutwillig verbogen.