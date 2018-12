Gasalarm in Irsch an der Saar

Weil ein Mann aus Irsch an der Saar sich unwohl fühlte und ihm übel war, rief er am Donnerstagabend gegen 21:38 Uhr den Rettungsdienst. Die Ursache für sein Krankheitsgefühl war ausströmendes Gas.

Als die Sanitäter an dem Wohnhaus ankamen, sprangen die Gaswarngeräte an Die Messgeräte zeigten eine erhöhte Kohlenstoffmonoxid-Konzentration an. Die Feuerwehr wurde alarmiert und rückte zu dem Wohnhaus im Serriger Weg aus.

Mit HIlfe der Sonderausrüstung des Gefahrstoffzuges wurde die Gaskonzentration gemessen, die erhöhte CO-Konzentration bestätigte sich. Es stellte sich heraus, dass die Abgase eines Stromaggregats in die Wohnräume eindrangen. Die Feuerwehr lüftete das Gebäude. Der Bewohner und sein Hund hatten Glück im Unglück – hätte der Mann nicht auf sein Unwohlsein reagiert, hätte das geruchslose Gas schlimme Auswirkungen haben können.

Bereits im Juli dieses Jahres hat es in dem Gebäude einen großen Feuerwehreinsatz wegen eines Brandes gegeben.

Am Donnerstagabend im Einsatz waren rund 30 Feuerwehrleute aus Irsch, Saarburg und Beurig mit speziellen Messwagen, die Wehrleitung der Verbandsgemeinde Saarburg und die Feuerwehreinsatzzentrale Saarburg. Vor Ort waren auch die DRK Rettungswache Saarburg, der DRK Ortsverein Saarburg und die Polizeiinspektion Saarburg.