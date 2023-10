Verdächtiger Geruch Gasalarm in Konz: Feuerwehr rückt am Abend aus (Fotos)

Zu einem vermeintlichen Gasaustritt wurde die Feuerwehr auf den Roscheider Hof in die Straße Am Gillenbüsch in Konz gerufen. Der Alarm ging am Freitagabend, 27. Oktober, gegen 21.40 Uhr ein. Als die Feuerwehr eintraf, wurden sofort Messungen durchgeführt. Man konnte jedoch keine erhöhten Werte feststellen. Zur Sicherheit war auch die Stadtwerke Abteilung Gas vor Ort. Auch sie konnten nichts verdächtiges finden. Was die Ursache für den Gasgeruch war, ist nicht bekannt. Im Einsatz war die Polizeiinspektion Saarburg sowie die Feuerwehr Konz.