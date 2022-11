Einsatz in der Eifel : Feuerwehr entschärft schmorende Gasflasche

Wawern In Wawern (Eifelkreis Bitburg-Prüm) ist die Feuerwehr am Freitagnachmittag wegen einer schmorenden Gasflasche ausgerückt.

Zu dem Einsatz kam es am Freitagnachmittag gegen 15.45 Uhr , die Feuerwehr wurde zu einem angeblichen Wohnungsbrand in die Hauptstraße nach Wawern (Bitburg-Prüm) alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Wehr war zwar kein Wohnungsbrand zu sehen, dennoch musste die Feuerwehr tätig werden. In der Wohnung schmorte das Gummi an einer Gasflasche mit einem Heizstrahler, vermutlich wegen eines technischen Defekts. Die Feuerwehr brachte die Gasflasche ins Freie und verhinderte somit Schlimmeres. Nach Informationen der Polizei entstand kein Gebäudeschaden. Verletzt wurde niemand. Im Einsatz waren die Polizeiinspektion Prüm, sowie die Feuerwehren aus Wawern, Schönecken und Feuerscheid.