Gasleitung bei Bohrung beschädigt Gasleck in Binsfeld: 28 Gebäude evakuiert – Bauarbeiter im Krankenhaus

Gasalarm in Binsfeld: Am Donnerstag, 20 Juni, gegen 14 Uhr wurden zahlreiche Freiwillige Feuerwehren aus der Verbandsgemeinde Wittlich-Land und Umgebung alarmiert. Bei einer Spülbohrung vor einem Privathaus in Binsfeld wurde nach Angaben der Polizeiinspektion Wittlich eine Gasleitung beschädigt. Der Unfall soll sich bei der Verlegung von Glasfaserkabeln ereignet haben. Aus dem Leck im Freien soll Erdgas entwichen sein. Ein Bauarbeiter wurde nach Angaben von David Backendorf, Wehrleiter der Verbandsgemeinde Wittlich-Land, vorsorglich ins Krankenhaus eingeliefert. Er sei beim Eintreffen der Einsatzkräfte ansprechbar und bei Bewusstsein gewesen, erklärt der Wehrleiter. Die Feuerwehr evakuierte vorsorglich 28 Gebäude im Umkreis von 100 Metern. Anwohner hatten gegenüber unserer Zeitung zuvor behauptet, die gesamte Grundschule sei evakuiert worden, was sich im Nachinein jedoch als Gerücht herausgestellt hat. Derzeit ist eine Baufirma noch dabei, das Gasleck, aus dem nur noch minimal Gas austreten soll, vollständig zu schließen. Der Einsatzort in der Straße „Zum Märchen“, der nur rund 300 Meter vom Gelände der US-Air-Base Spangdahlem entfernt liegt, ist weiterhin großräumig abgesperrt.