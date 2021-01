Blaulicht : Gastank brennt in Oberzerf in einer Gartenlaube (Update mit Video und Fotos)

Gastank brennt in Oberzerf in einer Gartenlaube (Update mit Video und Fotos)

Oberzerf Wegen eines brennenden Gastanks ist es am Montagabend zu einem Feuerwehreinsatz in Oberzerf gekommen.

Am Montagabend kam es aufgrund eines brennenden großen überdachten Gastanks neben der Laube zu einem Feuerwehreinsatz in Oberzerf. Gegen 18.25 Uhr, kam es aus bisher nicht geklärter Ursache zum Brand der Gartenlaube in der Straße Im Stichelchen in Zerf, wobei dieses Nebengebäude komplett ausbrannte. Das teilt die Polizei mit.