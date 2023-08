Feuer in Ürzig Gebäudebrand an der Mosel: Hausbewohnerin stirbt an schweren Verletzungen (Fotos)

Feuer an der Mosel: Am Dienstagabend, 29.08.2023, ist es gegen 19:25 Uhr in Ürzig (Landkreis Bernkastel-Wittlich) zu einem Gebäudebrand gekommen. Eine Frau zog sich durch den Brand so starke Verbrennungen zu, dass sie laut Polizei noch in der Nacht ihren Verletzungen erlag.