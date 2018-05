später lesen Verkehrsbehinderungen Gebäudebrand in Zurmaienerstraße löst Feuerwehreinsatz aus FOTO: TV / Frank Göbel FOTO: TV / Frank Göbel Teilen

Twittern

Teilen



Am Samstagmittag ist es gegen 12.37 Uhr zu einem größeren Feuerwehreinsatz in der Zurmaienerstraße in Trier gekommen. Die Straße ist derzeit teilweise gesperrt, was zu starken Verkehrsbehinderungen geführt hat. Von Sharon Kohr