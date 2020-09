Verfolgungsjagd : Gefährlich schnell - Rollerfahrer flüchtet mit 100 Sachen vor Polizei in Bitburg

Gefährlich schnell - Rollerfahrer flüchtet mit 100 Sachen vor Polizei in Bitburg

Bitburg Der Fahrer eines schwarzen Rollers hat sich am Sonntagabend eine Verfolgungsjagd mit der Polizei durch Bitburg geliefert. Vorab hatte er sich einer Verkehrskontrolle entzogen.

Zu einer gefährlichen Verfolgungsjagd kam es am Sonntag, 20. September, gegen 19.30 Uhr im Stadtgebiet Bitburg. Eine Polizeistreife wollte den Fahrer eines schwarzen Roller mit Topcase einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterziehen. Doch der missachtete die Anhaltesignale und flüchtete. Die anschließende Verfolgung durch die Polizei erstreckte sich von der Kölner Straße in Bitburg über die B 51 in den Südring und zur Dieselstraße, wobei der Roller zwischenzeitlich auf bis zu 100 km/h beschleunigt wurde. Dabei kam es zu mehreren gefährlichen Verkehrssituationen. Zu Schaden kam glücklicherweise niemand.