Unbekannte haben in der Nacht zum 1. Mai in Saarburg den Maibaum auf dem Wiesengelände an der Leukmündung an der Saar angesägt. Das Gefährliche an der Aktion: Dort sind viele Touristen und Spaziergänger unterwegs. red