Blaulicht : Gefährliche Körperverletzung in Trierer Regionalbahn - Bundespolizei stellt mutmaßliche Täter

Trier-Ehrang Zu einer gefährlichen Körperverletzung mit Beleidigung ist es am Sonntag in einer Regionalbahn zwischen Trier und Koblenz gekommen.

Wie die Bundespolizei mitteilte, hinderten drei zunächst unbekannte Täter am Sonntagmittag durch Aufhalten der Türen die Regionalbahn 12114 in Trier-Ehrang an der Abfahrt. Während der anschließenden Kontrolle durch den Zugbegleiter verhielten sich die drei Männer verbal aggressiv und bauten sich bedrohlich vor ihm auf. Dann schlug einer der Männer dem Zugbegleiter von hinten mit der Faust auf den Rücken. Am Haltepunkt Trier-Pfalzel verließen die drei Personen den Zug und flüchteten in unbekannte Richtung. Nach dem Schlag klagte der Zugbegleiter über Schmerzen im Rückenbereich und suchte einen Arzt auf. Die Bundespolizei fahndete nach den Tatverdächtigen, die schließlich von einer Streife noch am selben Abend am Hauptbahnhof Trier erkannt und kontrolliert wurden. Gegen sie wurde ein Strafverfahren eingeleitet.