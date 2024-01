Gefährliche Körperverletzung? Buttersäure auf dem Hof: Mysteriöser Fall in der Südeifel

Rodershausen · Einsatz für mehr als 40 Rettungskräfte am Sonntagabend in Rodershausen in der Verbandsgemeinde Südeifel: Dort wurde auf einem Anwesen im Dorf offenbar Butansäure (auch: Buttersäure) ausgeschüttet. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

15.01.2024 , 15:35 Uhr

Am Sonntag gab es einen Einsatz in der Südeifel. Symbolbild. Foto: Fritz-Peter Linden

Der Alarm sei gegen 20 Uhr eingegangen, sagt Armin Dockendorf, stellvertretender Wehrleiter der Verbandsgemeinde (VG) Südeifel und am Sonntagabend Einsatzleiter in Rodershausen: „Wir sind da hingerufen worden wegen einer unbekannten Flüssigkeit.“