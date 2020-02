Geichlingen/Obersgegen Erst hat der Mann andere Verkehrsteilnehmer auf der B 50 mit seinen aggressiven Überholmanövern gefährdet. Dann lieferte er sich eine Schlägerei mit einem Kritiker am Straßenrand. Falls ihr auch betroffen seid oder etwas gesehen habt, meldet euch bei der Polizei.

