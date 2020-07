Blaulicht : Gefährliches Ausweichmanöver verhindert Unfall

Foto: dpa/Friso Gentsch

Badem Zu einem gefährlichen Ausweichmanöver kam es am Freitag, 3. Juli, gegen 19.15 Uhr in der Nähe von Badem. Eine Frau fuhr mit ihrem silberfarbenen Mercedes die B 257 von Orsfeld in Richtung Badem. In Höhe der Anschlußstelle A 60 bog dort ein entgegenkommender dunkelblauer/grauer Kombi so knapp vor ihr nach links auf die A 60 ab, dass die Frau stark bremsen und nach rechts auf den Seitenstreifen ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Nach kurzem Zögern entfernte sich der abbiegende Wagen auf der A 60 in Richtung Bitburg.