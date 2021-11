Zeugen gesucht : Gefährliche Überholmanöver an der Kaiser-Wilhelm-Brücke - Trierer Polizei sucht Fahrer von schwarzem Land Rover

Gefährliche Überholmanöver an der Kaiser-Wilhelm-Brücke - Trierer Polizei sucht Fahrer von schwarzem Land Rover

Die Polizei Trier bittet um Hinweise zum Fahrer eines schwarzen Land Rovers, der am 18. November andere Verkehrsteilnehmer im Bereich der Kaiser-Wilhelm-Brücke massiv gefährdet haben soll. Foto: TV/Klaus Kimmling

Trier Durch riskante Überholmanöver ist am Donnerstag ein Autofahrer im Bereich der Kaiser-Wilhelm-Brücke in Trier aufgefallen. Er soll mehrfach über Bordsteine und Grünstreifen gefahren sein, um schneller voranzukommen.

Die Polizei hat am 18. November gegen 16.34 Uhr erste Mitteilungen erhalten über einen schwarzen Land Rover, der auf der B 51 kurz vor der Kaiser-Wilhelm-Brücke in Trier über den rechten erhöhten Bordstein und Grünstreifen andere Fahrzeuge vor ihm überhole. Der Fahrer schere anschließend wieder in den fließenden Verkehr ein, wodurch er die anderen Verkehrsteilnehmer behindere und gefährde.