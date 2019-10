Gefährliches Überholmanöver bei Dockweiler : 24-Jähriger flieht, Führerschein weg

Nerdlen Nach einem rasanten Überholmanöver flüchtete ein junger Autofahrer, konnte dann aber von der Polizei gestellt werden.

Der 24-Jährige war laut Bericht der Polizeiinspektion Daun am Montag gegen 19.50 Uhr auf der L 67 von Nerdlen (Verbandsgemeinde Daun) in Richtung Dockweiler unterwegs. Auf einer Geraden setzte der junge Mann mit hoher Geschwindigkeit und trotz Gegenverkehr zum Überholen eines Wagens an, der von einer 43-Jährigen, die ebenfalls aus der VG Daun stammt, an. Laut Polizeibericht kollidierte der 24-Jährige nicht nur mit dem Auto der vor ihm fahrenden Frau, sondern auch mit dem Wagen einer 20 Jahre alten Fahrerin, die ihm entgegenkam. Nur durch schnelles Ausweichen habe diese einen Frontalzusammenstoß vermeiden können.