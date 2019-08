POLIZEI : Gefährliches Überholmanöver

Symbol Polizei Blaulicht Einsatz. TV-Foto: Klaus Kimmling. Foto: TV/Klaus Kimmling

Bitburg (red) Die Polizei sucht den Fahrer eines weißen 5er BMW mit Limburger Kennzeichen, der am Samstagabend durch ein riskantes Überholmanöver andere Fahrer gefährdet haben soll. Laut Zeugen soll er gegen 21.45 Uhr in Richtung A 60 unterwegs gewesen sein, als er in Höhe der Abfahrt Bitburg-Zentrum mit überhöhter Geschwindigkeit trotz Gegenverkehrs zum Überholen angesetzt haben soll.

Dadurch habe mindestens ein entgegenkommendes Fahrzeug ausweichen müssen, um eine Kollision zu verhindern.