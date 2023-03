Gefahren-Warnung per Handy Telefon und Internet in Teilen von Trier und Trier-Saarburg ausgefallen

Die Warnung an die Bevölkerung in Trier im Wortlaut: Im Westen Triers sind großflächig Festnetz-Telefonanschlüsse ausgefallen. Betroffen sind auch Internetanschlüsse. Grund ist eine bei Arbeiten beschädigte Glasfaserleitung in Trier-Nord. An der Behebung der Störung würde gearbeitet, sie wird aber voraussichtlich noch bis mindestens zum Abend andauern. Bitte nutzen sie zum Absetzen von Notrufen ihr Handy - das Mobilfunknetz in Trier ist nicht betroffen. Bitte schauen sie auch nach Nachbarn, Bekannten und Verwandten.