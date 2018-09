LKW kippt auf A 60 um

() Der nahezu gesamte Verkehr rund um die A-60-Anschlussstelle Prüm hat am Samstagmittag gestanden: Dort war gegen 12.50 Uhr ein Lastwagen mit hochexplosivem Gefahrstoff umgekippt. Beim Befahren der Autobahnauffahrt in Richtung Bitburg war der Gefahrguttransporter nach links von der Fahrbahn abgekommen. Der Sattelzug durchbrach die Leitplanke, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Die ersten am Unfallort eintreffenden Rettungskräfte stellten austretende Gefahrstoffe fest. Bei der Substanz handelte es sich nach Angaben von Polizei und Feuerwehr um geschmolzenes Phenol. Diese explosive Chemikalie wird unter anderem in der Kunststoffherstellung verwendet.

Die Polizei hatte auf der A 60 zunächst in beide Richtungen eine Vollsperrung eingerichtet, konnte aber nach 45 Minuten den Verkehr in Richtung Belgien über die Abfahrt Prüm umleiten. Die A 60 wurde am späten Samstagabend wieder freigegeben, allerdings zieht sich die Bergung des LKW noch hin, wie die Polizei in Prüm dem TV am Sonntagmorgen auf Anfrage sagte. Um das Gefahrenpotenzial bei der Bergung zu verringern, wollen die Spezialisten erreichen, dass sich die Flüssigkeit abkühlt und zu einer karamellartigen Masse verfestigt. Dieser Prozess kann sich nach Angaben der Polizei über mehrere Tage hinziehen.

