Gefahrstoffeinsatz in Trier-Euren Feuerwehr rückt zu Einsatz in Industriebetrieb aus

Trier-Euren · Die Feuerwehr war am Morgen in Trier-Euren in einem Industriebetrieb im Einsatz. Was darüber bisher bekannt ist.

19.09.2023, 09:28 Uhr

Foto: dpa/Philipp von Ditfurth