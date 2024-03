Verbrechen in Mietwohnung Gefesselte Leiche in Schmelz – Festnahmen bei Paris, Untersuchung des Toten

Update · Was spielte sich in einer Wohnung in Schmelz-Primsweiler ab? Hinweise verdichten sich, dass es sich um ein Verbrechen handelt, bei dem ein Mann sterben musste. Es gab bereits Festnahmen. Der Stand der Ermittlungen in diesem mysteriösen Kriminalfall.

24.03.2024 , 13:40 Uhr

Foto: dpa/David Inderlied

Von Matthias Zimmermann