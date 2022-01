Blaulicht : Schwerer Verkehrsunfall in Luxemburg: Autofahrer flieht über die Grenze und prallt dann gegen Baum

Schwerer Verkehrsunfall in Luxemburg: Autofahrer flieht über die Grenze und prallt dann gegen Baum

Rodange Die Flucht einer Gruppe von fünf Personen vor der französischen Polizei nach Luxemburg endete in der Nacht zu Mittwoch an einem Baum - und für zwei der Insassen im Krankenhaus. Die Details.

Ein Auto mit fünf Insassen ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch vor der französischen Polizei nach Luxemburg geflohen - und kurz darauf im Grenzort Rodange in einen Unfall verwickelt worden. Das teilte die luxemburgische Police Grand-Ducale mit.

Demnach sei der Wagen aus Frankreich kommend in einer Kurve in der Route de Longwy ins Rutschen geraten, habe eine Absperrung durchbrochen und schließlich gegen einen Baum geprallt. Zuvor hatte die französische Polizei an der Grenze zu Luxemburg die Verfolgungsfahrt abbrechen müssen.