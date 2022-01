Blaulicht : Gegner der Corona-Maßnahmen demonstrierten in Prüm

Gegner der Corona-Maßnahmen demonstrierten in Prüm

Prüm Am Mittwochabend trafen sich erneut rund 60 Menschen in Prüm, um gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. Wo die Polizei eingreifen musste.

Am Mittwochabend kamen in Prüm erneut ca. 60 Menschen zusammen, um in Form eines sogenannten "Spazierganges" gegen die Corona-Politik der Regierung zu protestieren, teilt die Polizei mit.