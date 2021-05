Polizei : Geisterfahrer gefährdet andere Autofahrer auf der A 60

Bitburg/Prüm Ein Geisterfahrer hat am Sonntagmorgen auf der A 60 zwischen Bitburg und Prüm andere Autofahrer gefährdet. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Polizei mitteilte, kam es am Sonntag gegen 8.45 Uhr zu der Verkehrsgefährdung durch den Geisterfahrer, der die A 60 auf der Richtungsfahrbahn Bitburg Richtung Prüm in gegenläufiger Richtung befuhr. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen fand die Polizei den Geisterfahrer nicht. Dieser fuhr vermutlich an der Anschlussstelle Waxweiler von der Autobahn ab oder wendete, um wieder ordnungsgemäß weiterzufahren. Bei dem betreffenden Fahrzeug soll es sich um einen weißen oder grauen Geländewagen mit belgischen Kennzeichen gehandelt haben, der einen anderen Fahrer gefährdete.