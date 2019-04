später lesen Polizei Geisteskranker mit Messer bedroht in Wittlich Passanten Teilen

(cmo) Ein offensichtlich verwirrter junger Mann, der nur mit einer Unterhose bekleidet und mit einem Küchenmesser in der Hand bewaffnet ist, bedroht in der Boxtelstraße in Wittlich Passanten: Das war die „Bedrohungslage“, mit der sich Beamte der Polizeiinspektion Wittlich am Montagmittag, 29. April, auseinandersetzen mussten. Von Christian Moeris