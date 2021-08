Tierquälerei im Kreis Trier-Saarburg : Geköpfte Katze in Garten gefunden - Zweiter Fall in der Umgebung von Trier

Foto: Fritz-Peter Linden

Schoden Erst vor ein paar Tagen wurde eine geköpfte Katze zwischen Schweich und Trier-Quint gefunden. Am Mittwochabend machten Gartenbesitzer in Schoden eine ähnlich grausige Entdeckung. Was bisher bekannt ist.

Als Tierfreund möchte man sich das gar nicht vorstellen: Eine tote Katze im eigenen Garten zu finden, deren Kopf abgetrennt wurde. Diese schreckliche Entdeckung machten Katzenbesitzer in Schoden (Landkreis Trier-Saarburg) laut Polizei Saarburg gegen 19.45 Uhr am Mittwochabend: Der Rumpf ihres Haustieres lag im eigenen Garten.

Nachdem die Polizei gegen 21 Uhr in Schoden eingetroffen war und die Bestandsaufnahme beendet hatte, begruben die Besitzer das Tier.

Der Fall erinnert an eine enthauptete Katze, die vor wenigen Tagen auf einem Radweg zwischen Schweich und Trier-Quint gefunden wurde.

Gibt es Parallelen zu der geköpften Katze in Schweich/Trier-Quint?