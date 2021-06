Diebstahl : Unbekannte stehlen Radlader von Baustelle

Foto: Fritz-Peter Linden

Ürzig Bisher unbekannte Täter haben in der Nacht vom Sonntag auf Montag einen gelben Radlader der Firma Juchem gestohlen, der in der Straße Bahnhof Ürzig abgestellt war. Der Radlader wurde in einem Waldstück zwischen Ürzig und Kinderbeuern gefunden.