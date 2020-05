Blaulicht : Geld aus Auto gestohlen: Diebe in Thalfang nachtaktiv

Thalfang Diebe hatten es in der vergangenen Woche in Thalfang mehrmals auf Geld und Wertgegenstände in Autos abgesehen.

Wie die Polizei mitteilte versuchten die Täter in der Nacht zum 14. Mai in ein Auto in der Bahnhofstraße einzubrechen, allerdings erfolglos. In der Nacht zum 17. Mai stahlen vermutlich dieselben Täter einen geringen zweistelligen Bargeldbetrag aus einem anderen Auto in der Schillerstraße in Thalfang. Als sie vom Eigentümer gestört wurden, flüchteten sie. Beide Taten ereigneten sich zwischen zwei und vier Uhr.