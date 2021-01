Polizei sucht Zeugen : Geld aus Milchtankstelle in Gerolstein gestohlen

Foto: TV/Klaus Kimmling

Gerolstein Unbekannte haben an der unverschlossenen Milchtankstelle am Reginenhof an der L 29 Geld gestohlen.

Zwischen Dienstag, 11. Januar, 16 Uhr, und Mittwoch, 12. Januar, 9 Uhr, brachen sie mit Gewalt die Verriegelung des Milchautomaten auf und entwendete das darin befindliche Bargeld. Die Täter, so vermutet die Polizei, schlugen in der Dunkelheit zu.