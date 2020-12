Blaulicht : Geldautomat am Rasthof Schneifel gesprengt - Polizei: Keine Anhalter mitnehmen

Foto: TV/Klaus Kimmling

Olzheim Am Rasthof Schneifel, an der B51 zwischenPrüm und Stadtkyll, ist am frühen Sonntagmorgen ein Geldautomat aufgesprengt worden.

Tatzeit war laut Polizei 4.45 Uhr. Die Täter flüchteten anschließend in einem dunkelfarbenen VW Golf.