Parkplatz ist gesperrt : Schon wieder versuchen Kriminelle, einen Geldautomaten zu sprengen - diesmal in Trier

Foto: TV/Klaus Kimmling

Trier Nach einem Anschlag im Eifelort Bickendorf schlagen Geldautomatenknacker mitten in Trier zu: An einem Supermarkt in Trier-West haben Unbekannte in der Nacht zu Montag versucht, einen Geldautomaten zu sprengen. Derzeit ist der Bereich abgesperrt. Die Details:

Am Montagmorgen des 4. Oktober versuchten bislang unbekannte Täter den Geldautomaten des Edeka-Marktes in Trier-West Über Brücken aufzubrechen. Gegen 1:45 Uhr gingen bei der Polizeiinspektion Trier ein Alarm des Marktes ein. Im Anschluss konnte die Beschädigung des Geldautomaten festgestellt werden.

Nach ersten Ermittlungen am Tatort wurde versucht, den im Vorraum befindlichen Geldautomat zu sprengen. Ob Bargeld entwendet wurde, kann die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Am Gebäude entstand Sachschaden.

Zeugen des Vorfalls, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Trier unter der Rufnummer 0651/9779-2290 in Verbindung zu setzen.