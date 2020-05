Blaulicht : Unbekannte sprengen Geldautomaten in Hillesheim – LKA übernimmt Ermittlungen (Video)

Hillesheim Anwohner schreckten in der Nacht auf Mittwoch gegen 3.20 Uhr in Hillesheim, Kreis Vulkaneifel, aus dem Schlaf hoch, weil sie einen lauten Knall hörten. Ein Glaspavillon, in dem ein Geldautomat der Kreissparkasse Vulkaneifel untergebracht war, stand in Flammen.

Nach Angaben der Polizei wurde der Geldautomat gesprengt. Der Pavillon steht auf dem Lidl-Parkplatz. Ein Zeuge hat einen dunklen Audi wegfahren sehen. Eine Fahndung wurde eingeleitet. Pavillon und Geldautomat seien total zerstört. Es entstand ein hoher Sachschaden. Die genaue Höhe steht noch nicht fest. Ob Geld gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar.

Der Fall in Hillesheim ist die vierte Sprengung eines Geldautomaten in Rheinland-Pfalz 2020. Im Vorjahr 2019 wurden insgesamt 22 Fälle registriert.

Ein Geldautomat ist in Hillesheim gesprengt worden. Foto: Florian Blaes

Seit September 2019 führt das Landeskriminalamt die zentralen Ermittlungen bei Geldautomatensprengungen in Rheinland-Pfalz. Die Taten seien in der Vergangenheit hauptsächlich von gut organisierten und professionell agierenden Gruppen aus dem Ausland begangen worden.

Ein Geldautomat ist in Hillesheim gesprengt worden. Foto: Florian Blaes

Das Landeskriminalamt fragt: Wer hat vor oder nach der Tat ungewöhnliche Beobachtungen in Hillesheim oder Umgebung gemacht?

Hinweise nimmt der Lagedauerdienst des Landeskriminalamtes unter der Rufnummer 06131/652350, jede Polizeidienststelle oder digital die Onlinewache der Polizei Rheinland-Pfalz entgegen: https://www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/

(red/iro)