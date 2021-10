Eifel : Geldautomat in Bickendorf gesprengt - Haben die Täter Sprengstoff zurückgelassen? (Update)

Bickendorf Im Eifelort Bickendorf (Verbandsgemeinde Bitburger-Land), in dem am Sonntag gegen 4.20 Uhr Unbekannte einen Geldautomaten in die Luft gesprengt haben, hat die Polizei ein verdächtiges Paket gefunden.

„Es wird derzeit untersucht, ob sich in dem Paket möglicherweise Sprengstoff befindet“, sagte der Polizeiführer vom Dienst auf Volksfreund-Nachfrage. Das Paket sei gesichert worden, die Ermittlungen laufen. Ein Nachbarhaus wurde laut Polizei evakuiert, zwei Bewohner aus Sicherheitsgründen zu ihren Verwandten gebracht.

Der Tatort und die Hauptstraße im Ortskern des Eifeldorfs sind auch am frühen Sonntagnachmittag noch voll gesperrt. Ob der Geldautomat mit Gas oder per Sprengstoff in die Luft gejagt wurde, dazu hat die Polizei sich noch nicht geäußert. Auch, ob es den unbekannten Tätern tatsächlich gelungen ist, Bargeld aus dem Automaten zu rauben ist noch unklar.

Der Sachschaden ist jedenfalls groß: Die Detonation zerstörte die komplette Glasfront der Selbstbedienungs-Filiale, die die Volksbank Eifel dort betreibt. Scherben und Bauteile flogen bis auf die andere Straßenseite.

Die Täter sollen in einem weißen Kastenwagen geflohen sein. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, um Hinweise unter Telefon 0651/9779-2290.

Mit der Geldautomaten-Sprengung setzt sich eine jahrelange Serie fort: Nach Angaben des Innenministeriums gab es alleine im Jahr 2020 insgesamt 35 Sprengungen von Geldautomaten in Rheinland-Pfalz, wobei 19 Fälle misslangen. Nach dem ersten Quartal 2021 meldete die Polizei eine Steigerung bei den Fällen. In der Region flog Mitte April in Hermeskeil ein Geldautomat in die Luft. 2020 gab es Sprengungen in Salmtal (Bernkastel-Wittlich) und Trier-West.

Meist können die Täter unerkannt entkommen, etliche Täter und Tatverdächtige konnten allerdings auch festgenommen werden.

Erst Ende September meldete die Polizei nach eineinhalbjähriger Ermittlungsarbeit einen großen Fahndungserfolg: 23 mutmaßliche Täter wurden ausgemacht. Neun Beschuldigte sitzen in Untersuchungshaft. Die Geldautomaten, die die Gruppe gesprengt haben soll, standen in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Bayern.

