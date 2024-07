Schwarzer VW gesucht Geldautomat in Hillesheim gesprengt - Täter auf der Flucht

Hillesheim · Explosion in Hillesheim am Donnerstagmorgen: Dort wurde laut Polizei ein Geldautomat gesprengt. Zeugen konnten die Täter und deren Fluchtfahrzeug sehen. Was dazu bekannt ist.

18.07.2024 , 08:29 Uhr

Foto: dpa/Rolf Vennenbernd