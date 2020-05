Blaulicht : Unbekannte sprengen Geldautomaten in Hillesheim

Foto: Fritz-Peter Linden

Hillesheim In Hillesheim, Kreis Vulkaneifel, haben Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch nach ersten Angaben der Polizei ein Geldautomaten gesprengt. Es handelt sich um einen Geldautomaten, der in einem Glaspavillon auf dem Lidl-Parkplatz untergebracht war.

Anwohner hörten gegen 3.20 Uhr einen lauten Knall und sahen den Pavillon lichterloh brennen. Ein Zeuge hat ein dunkles Fahrzeug wegfahren sehen. Eine Fahndung wurde eingeleitet. Pavillon und Geldautomat seien total zerstört. Es entstand ein hoher Sachschaden. Ob Geld gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar.

(red/iro)