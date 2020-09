Kriminalität : Geldautomat in Strohn gesprengt

Foto: dpa/Friso Gentsch

Strohn Es hat mal wieder bumm gemacht: In der Nacht auf Freitag haben Unbekannte in Strohn (VG Daun) den Geldautomaten in der Volksbankfiliale gesprengt.

Es hat mal wieder bumm gemacht: In der Nacht auf Freitag haben Unbekannte in Strohn (VG Daun) den Geldautomaten in der Volksbankfiliale gesprengt. Um 04.17 Uhr wurde die Polizeiinspektion Daun durch Anwohner über eine Detonation im Bereich der Volksbankfiliale in der Hauptstraße in Strohn in Kenntnis gesetzt.

Ferner berichteten Augenzeugen, wenige Augenblicke später sei ein dunkler Personenkraftwagen mit hoher Geschwindigkeit vom Tatort gestartet und habe sich entfernt.

Durch die eintreffenden Polizeibeamten vor Ort wurde in der ersten Aufnahme festgestellt, dass bisher unbekannte Täter augenscheinlich durch Aufhebeln der Haupteingangstüre in das Bankgebäude eindrungen und den dort befindlichen Geldausgabeautomaten sprengten.

Der Tatort und die angrenzende Straße sind aufgrund der Ermittlungen derzeit weiträumig gesperrt, es wurde eine Umleitung eingerichtet.