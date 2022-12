Polizei sucht Zeugen : Unbekannte sprengen Geldautomaten in Trierweiler – ohne Erfolg für die Täter (Update)

Unbekannte sprengen Geldautomaten in Trierweiler – ohne Erfolg für die Täter (Update)

Update Trierweiler In der Nacht zu Mittwoch ist im Industriegebiet ein Geldautomat gesprengt worden – die Täter flüchteten jedoch ohne Beute. Was bisher bekannt ist.

Laut Polizei hörten Mitarbeiter von umliegenden Firmen gegen 2.30 Uhr einen lauten Knall. Nach ersten Zeugenaussagen flüchteten zwei männliche Personen mit einem hochmotorisierten schwarzen Pkw vom Tatort in Richtung B 51. Der Automat wurde zerstört, Personen wurden jedoch nicht verletzt.

Keine Verletzten : Erneute Automatensprengung in der Eifel (Video)

Update: Wohl kein Geld in Trierweiler geklaut

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gelangten die Unbekannten nicht an das Bargeld im Automaten. Noch vor Ort befindlicher Sprengstoff konnte durch Spezialkräfte unschädlich gemacht werden. Für die Dauer der Tatortaufnahme musste der Bereich weiträumig bis circa 9.30 Uhr gesperrt werden.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Trier unter der Telefonnummer 0651/97795210 in Verbindung zu setzen. Die Ermittlungen dauern an.