Blaulicht : Geldautomat in Luxemburg gesprengt

Explosion im Norden Luxemburgs: In Wintger ist am frühen Samstagmorgen ein Geldautomat gesprengt worden.

Gegen 4.40 Uhr knallte es: Unbekannte hatten in der Haaptstrooss (N12) in Wintger einen Geldautomaten in einem Bankgebäude aus der Wand gesprengt, wie die Polizei mitteilt. Auf dem bereitgestellten Foto der Ermittler sind die Spuren der Zerstörung zu erkennen, die Mauer eines Anbaus hat Risse, die Fensterverkleidung liegt am Boden.